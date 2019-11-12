В Грузии рассказали о сокращении турпотока из России после запрета полётов

Тем не менее, по данным с января по октябрь 2019 года, Россия всё ещё остаётся лидером среди стран, откуда чаще всего туристы едут в Грузию.

Число туристических визитов из России в Грузию в октябре составило более 79,4 тысячи, что на 26% меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщила Национальная администрация туризма.

Всего количество поездок из России в Грузию снизилось на 15%, что составило 118,2 тысячи человек. При этом с января по октябрь 2019 года Россия всё ещё остаётся лидером среди стран, откуда чаще всего совершались поездки в Грузию: за этот период страну посетило 1,3 миллиона туристов, что на 6% больше по сравнению с 2018 годом.

По данным администрации туризма, за десять месяцев 2019 года в Грузии зафиксировано рекордное количество международных путешественников — более восьми миллионов человек, что на 6,8% больше, чем в прошлом году.

Ранее в Грузии назвали размер убытков после временного прекращения авиасообщения с Россией.