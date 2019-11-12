В ДТП с жирафом в ЮАР серьёзно пострадал турист

Травмы мужчины оказались настолько тяжёлыми, что его пришлось перевести в госпиталь в Йоханнесбурге.

Турист из Швейцарии сильно пострадал в результате аварии в Национальном парке Крюгера в ЮАР, сообщает Daily Mail.

Микроавтобус с 13 туристами во время сафари сбил жирафа. От удара животное отбросило на встречный кемпер, в котором ехали швейцарец и его жена. В результате происшествия крыша автомобиля была раздавлена, животное погибло.

Экстренные службы прибыли на место аварии, стабилизировали состояние туриста и доставили его на вертолёте в больницу в Нельспруте. Травмы мужчины оказались настолько серьёзными, что его пришлось перевести в госпиталь в Йоханнесбурге.

Жена швейцарца получила незначительные травмы. Ещё два человека, находившиеся в микроавтобусе, также получили небольшие ранения. Сейчас ведётся расследование причины происшествия.

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