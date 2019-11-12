В МИД Украины заявили о датах проведения саммита "нормандского формата"

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Фото © МИД Украины

Тем не менее озвучить сроки проведения встречи прямо сейчас не представляется возможным, поскольку они ни с одним другим участником встречи не согласованы.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киеву уже известны даты проведения саммита в "нормандском формате" по урегулированию конфликта в Донбассе. Соответствующее заявление глава министерства сделал в эфире программы "Свобода слова".

В то же время он отметил, что озвучить сроки проведения встречи прямо сейчас не представляется возможным, поскольку они ни с одним другим участником встречи не согласованы.

Есть примерные даты, которые я не могу сейчас вам сообщить, потому что все четыре стороны должны согласиться и найти время в графиках своих лидеров, — сказал Пристайко.

Глава украинского МИД также отметил, что Киев надеется провести будущую встречу таким образом, чтобы Украина смогла "не только выжить, но и развиваться дальше".

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