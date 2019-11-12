В Ставрополе девочка пропала по дороге в школу

В Ставрополе разыскивают пропавшую 16-летнюю Аурику Р. Девушка ушла из дома в 07:30 утра, предположительно, в школу, однако домой не вернулась.

В полицию позвонила встревоженная мать несовершеннолетней.

— Сотрудники полиции Ставрополя организовали комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения девушки, — информирует местный главк МВД России.

Всех, кто мог видеть девочку, просят обратиться в ближайший отдел полиции или на горячие линии.