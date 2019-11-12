Британец пробежал почти 200 марафонов за два года ради онкобольного друга

За это время его дважды грабили, один раз покусала собака и девять раз настигали пищевые отравления.

Please take a minute to watch this! 2 hours to go until the end of my challenge to run a marathon in every country in the world #runningtheworld196 full video on my Facebook page PLEASE DONATE AND SHARE - https://t.co/7lbCfHtjNp @celebwhogive @ProstateUK @EssexPower100 pic.twitter.com/r0cC4nfNR7 — Nick Butter (@nickbutterrun) 10 ноября 2019 г.

Легкоатлет-любитель Ник Баттер из Великобритании за последние два года побывал в 196 странах, в каждой из которых принимал участие в благотворительном марафоне, суммарно пробежав более 8 тысяч километров, и всё ради больного раком друга.

Баттер опубликовал на своей страничке в "Твиттере" видеозапись из Афин, на которой он бежит в завершающем испытании своего большого марафонского турне по миру вместе с тем самым товарищем, ради которого всё это и начиналось.

До своего нового увлечения Баттер работал банкиром, но потом что-то в нём перевернулось. На одном из марафонов по пустыне он встретил страдающего раком простаты Кевина Веббера и решил во что бы то ни стало помочь своему новому другу, привлечь внимание общественности и собрать необходимую для его лечения сумму.

Врачи давали Вебберу два года жизни, поэтому Баттеру надо было действовать быстро. Он начал с забега в Лондоне в январе 2018 года, после чего в среднем совершал по три перелёта в неделю между странами, всего их было 455, поменяв при этом десять паспортов, потому что заканчивалось место для печатей.

За это время его дважды грабили, один раз покусала собака и девять раз настигали пищевые отравления, но, несмотря ни на что, он смог добраться до финиша. К настоящему моменту мужчина смог собрать для своего друга только 70 тысяч фунтов из необходимых 250, однако он не собирается останавливаться и планирует посетить более сотни школ и представить документальный фильм о своём путешествии.