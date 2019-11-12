На Украине задержали семерых сотрудников Нацбанка за присвоение 1,2 млрд гривен

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало нескольких нынешних и действующих сотрудников Нацбанка страны по подозрению в присвоении 1,2 миллиарда гривен (около 50 миллионов долларов). Об этом сообщает пресс-служба бюро.
Средства были выделены в качестве стабилизационного кредита для VAB банка в 2014 году. Сообщается о семи задержанных. Их действия квалифицированы как "присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением". Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.
В свою очередь, издание "Новое время" сообщило, что среди задержанных был бывший первый заместитель главы Нацбанка Александр Писарук.
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