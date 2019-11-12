СМИ: Сторонники министра энергетики США получили газовый контракт на Украине

Впрочем, по словам Блейзера, разговоры Перри с украинскими чиновниками не сыграли никакой роли в успехе его компании.

Два соратника министра энергетики США Рика Перри Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг заключили с Украиной контракт на разведку нефти и газа. Об этом сообщает AP со ссылкой на документы правительства Незалежной.

Как передаёт агентство, в ходе майского визита Перри вручил Зеленскому небольшой список людей, которых он рекомендовал в качестве советников по энергетике. Одним из людей был Блейзер.

Согласно заключению государственной комиссии, компания Блейзера Ukrainian Energy обладает более широкими техническими знаниями, а также имеет более серьёзную финансовую поддержку, поэтому получает 50-летнее соглашение. При этом, как заявил сам совладелец предприятия, контракт с Украиной он выиграл не благодаря рекомендациям американского министра.

— Я считаю, что разговоры министра Перри с украинскими чиновниками, если они на самом деле были, не сыграли никакой роли в том, что Ukrainian Energy выиграла свой тендер, — приводит слова Блейзера AP.

По словам Блейзера, сложившаяся ситуация говорит о том, что процедура выбора подрядчика была прозрачной и конкурентной, она даже может стать примером того, насколько открыт украинский рынок для инвестиций.

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