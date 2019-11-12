В Славянске умер фронтовик со знаменитой открытки

В тот день мужчине пришлось попросить водителя "студебекера" подъехать к стене, чтобы встать на автомобиль, поскольку сам он был невысокого роста.

11 ноября в Славянске на 95-м году жизни умер Семён Усачёв, 9 мая 1945 года расписавшийся на Рейхстаге. Фотограф запечатлел этот момент, и через 40 лет после Победы снимок стал одной из наиболее популярных военных открыток, пишет "Родина".

На фотографии изображена колонна Рейхстага с автографами победителей. Молоденький солдат мелом пишет свою фамилию и дату: "9.5.45. Усачёв". 74 года назад этот снимок облетел весь мир. В 1985-м открытка со знаменитым снимком была издана полуторамиллионным тиражом.

Как рассказывал сам Усачёв в этом году в интервью для газеты "Родина", ему пришлось попросить водителя "студебекера" подъехать задом к стене, чтобы встать на автомобиль, поскольку сам мужчина невысокого роста.

— [Я] встал на цыпочки на краешек борта и написал: "9.5.45. Усачёв", — первое, что пришло в голову. Да и много не распишешься, автомат тяжёлый за спиной мешал очень. А уже вечером, когда уезжали в расположение дивизии, увидел над куполом Рейхстага наше красное знамя. Победа! — говорил тогда фронтовик.

После войны Семён Усачёв поехал в Славянск навестить сестру — и остался в городе, встретив там свою любовь. Тридцать пять лет мужчина проработал электриком, построил дом, взрастил сад. У него остались две дочери, а также внуки и правнуки.