Камчатский посёлок засыпало пеплом с вулкана Шивелуч

Камчатский посёлок Усть-Камчатск оказался задет пеплопадом после выброса вулканом Шивелуч пепла на высоту девять километров, сообщает ГУ МЧС России по региону.
— Утром 12 ноября зарегистрировано незначительное выпадение пепла в посёлке Усть-Камчатск, — сказано в сообщении.
Отмечается, что пепловый шлейф распространялся в северо-восточном направлении от Шивелуча. Вулкану присвоили оранжевый код авиационной опасности.
В МЧС сообщили, что угрозы жизни и безопасности населения посёлка нет. Продолжение выброса пепла не наблюдается.
Ранее на Камчатке после трёхлетнего молчания проснулся крупнейший вулкан Евразии.
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