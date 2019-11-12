Камчатский посёлок засыпало пеплом с вулкана Шивелуч

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Фото © ИТАР-ТАСС / ИВиС ДВО РАН

В МЧС отмечают, что угрозы жизни и безопасности населения посёлка нет. Продолжения выброса пепла не наблюдается.

Камчатский посёлок Усть-Камчатск оказался задет пеплопадом после выброса вулканом Шивелуч пепла на высоту девять километров, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Утром 12 ноября зарегистрировано незначительное выпадение пепла в посёлке Усть-Камчатск, — сказано в сообщении.

Отмечается, что пепловый шлейф распространялся в северо-восточном направлении от Шивелуча. Вулкану присвоили оранжевый код авиационной опасности.

В МЧС сообщили, что угрозы жизни и безопасности населения посёлка нет. Продолжение выброса пепла не наблюдается.

Ранее на Камчатке после трёхлетнего молчания проснулся крупнейший вулкан Евразии.

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