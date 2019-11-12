В Эр-Рияде мужчина ранил актёров на сцене — видео

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Сотрудники полиции уже арестовали 33-летнего гражданина Йемена, совершившего нападение.

Три члена театральной труппы были ранены при нападении с ножом в парке короля Абдаллы в саудовском Эр-Рияде, сообщает Saudi Gazette.

По данным издания, среди пострадавших — два мужчины и женщина, сейчас их состояние стабильно. Они были ранены во время театрального представления, проходившего в королевском парке.

Полиция арестовала 33-летнего гражданина Йемена, совершившего нападение.

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