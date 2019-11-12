В США выбрали самого "хорошего мальчика" 2019 года. Им стал мопс по кличке Даг

Пёс популярен в Интернете. Он снимался в клипах для Кэти Перри, DNCE и Fall Out Boy, а также выпустил в 2016 году собственную книгу.

Мопс по кличке Даг из американского городка Нашвилл в штате Теннесси стал победителем в номинации "лучший питомец по версии People’s Choice Awards". Об этом сообщила пресс-служба конкурса.

— Мало что будет таким же милым, как мопс Даг на вручении премии PCA, — говорится в сообщении.

Хозяйка самого популярного мопса всего Интернета Лесли Мозье впервые показала публике своего питомца в далёком мае 2012 года. Правда, самостоятельной звездой он стал лишь два года спустя, когда в 2014-м Лесли зарегистрировала Дагу собственные странички в соцсетях.

Блогерский талант пса не остался незамеченным, количество просмотров под его публикациями росло быстро, подписчики прибавлялись один за другим. К данному моменту в одном только "Твиттере" у Дага более 2,7 миллиона читателей и более 6 миллионов — в "Фейсбуке". Его общая аудитория перевалила за 13 миллионов.

Видео с участием милого мопса только в "Фейсбуке" было просмотрено более миллиарда раз, он снимался в клипах для Кэти Перри, DNCE и Fall Out Boy, а также выпустил в 2016 году собственную книгу.