В США выбрали самого "хорошего мальчика" 2019 года. Им стал мопс по кличке Даг

Nothing will ever be as cute as @itsdougthepug at the #PCAs. pic.twitter.com/07FYoLKfnD— E! People's Choice (@peopleschoice) 11 ноября 2019 г.
Мопс по кличке Даг из американского городка Нашвилл в штате Теннесси стал победителем в номинации "лучший питомец по версии People’s Choice Awards". Об этом сообщила пресс-служба конкурса.
— Мало что будет таким же милым, как мопс Даг на вручении премии PCA, — говорится в сообщении.
Хозяйка самого популярного мопса всего Интернета Лесли Мозье впервые показала публике своего питомца в далёком мае 2012 года. Правда, самостоятельной звездой он стал лишь два года спустя, когда в 2014-м Лесли зарегистрировала Дагу собственные странички в соцсетях.
Блогерский талант пса не остался незамеченным, количество просмотров под его публикациями росло быстро, подписчики прибавлялись один за другим. К данному моменту в одном только "Твиттере" у Дага более 2,7 миллиона читателей и более 6 миллионов — в "Фейсбуке". Его общая аудитория перевалила за 13 миллионов.
Видео с участием милого мопса только в "Фейсбуке" было просмотрено более миллиарда раз, он снимался в клипах для Кэти Перри, DNCE и Fall Out Boy, а также выпустил в 2016 году собственную книгу.
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