В Совфеде предложили способ "поделить" детей после развода

По мнению автора инициативы, повышенная ответственность поможет эффективно наказывать нарушителей.

С предложением подвергать родителей административной ответственности за запрет видеться с детьми близким родственникам, а также за отказ выполнять решение суда о передаче ребёнка после развода выступил глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Как сообщает "Парламентская газета", предлагается наказывать отца, мать или любого другого законного представителя ребёнка штрафом на сумму до пяти тысяч рублей. Арестом на срок до пяти суток могут наказать в случае повторного административного нарушения.

По мнению Кутепова, повышенная ответственность поможет эффективно наказывать нарушителей. Законопроект планируется направить на согласование в правительство 12 ноября.