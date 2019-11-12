"Роскосмос" создал приложение с фотографиями Земли из космоса

В режиме онлайн каждый пользователь сможет получить доступ к изображению с любого космического аппарата в реальном времени.

"Роскосмос" создал мобильное приложение для доступа к банку данных съёмки Земли из космоса, оно должно заработать в 2020 году. Об этом рассказал замдиректора департамента навигационных космических систем "Роскосмоса" Валерий Заичко.

— Сегодня мы в рамках НИР уже разработали мобильное приложение, которое проходит бета-тестирование. Я надеюсь, что с первого квартала 2020 года мы уже предоставим этот сервис, — сказал он на конференции в Москве.

Заичко пояснил, что приложение предоставляет доступ к геопорталу "Роскосмоса" и банку данных дистанционного зондирования Земли. Он подчеркнул, что в будущем благодаря специальным инструментам обработки, которые будут встроены в хранилище, можно будет получать не исходную информацию со спутников, а конкретную необходимую информацию.

Многослойное динамическое покрытие глобального, федерального, регионального, детального уровней будет создано в рамках проекта "Цифровая земля". Так, в режиме онлайн каждый пользователь сможет получить доступ к изображению с любого космического аппарата в реальном времени, добавил Заичко.