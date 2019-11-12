Финны обвинили музыкантов из Екатеринбурга в краже гимна России

По версии финской стороны, в песне российской группы около минуты звучит отрывок песни, написанной финским исполнителем, а россияне её используют.

Музыкальная группа из Екатеринбурга под названием "Солнцеворот" спустя год после публикации в "Ютубе" клипа со своей вариацией российского гимна получила предупреждение от площадки за нарушение авторских прав на мелодию из клипа, автор которой неожиданно объявился в Финляндии.

Как рассказала журналистам портала "Екатеринбург онлайн" солистка группы Анастасия Ведерникова, в их версии гимна России остались нетронутыми как оригинальные стихи, так и сама мелодия. И вот вторая удивительным образом совпала с "другой записью", известной в Финляндии как "Гимн любви".

По версии финской стороны, в композиции российской группы порядка минуты звучит отрывок песни, написанной финским исполнителем, а россияне её используют.

— И претензия в том, что музыка принадлежит этим финнам, а мы её используем. И ситуация такая, что, если мы на эту претензию не ответим, нам просто закроют YouTube-канал, — рассказала она.

В комментариях порталу юрист объяснил, что согласно российским законам государственный гимн, а также прочие государственные символы не являются объектами авторского права и их использование никак не ограничено, за исключением случаев надругательства.