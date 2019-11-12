Моралес сообщил, что вылетает из Боливии в Мексику

Несмотря на своё заявление, сделанное 11 ноября, бывший боливийский лидер всё же решил покинуть страну.

Подавший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес вылетает в Мексику. Об этом он заявил в "Твиттере".

— Братья и сёстры, я вылетаю в Мексику. Благодарю за бескорыстие правительство этой братской страны, которое предоставило убежище, чтобы спасти наши жизни, — написал Моралес, добавив, что в вернётся в Боливию с новой энергией и силами.

Ранее стало известно, что Мексика предоставила Моралесу убежище.

Напомним, лидер Боливии Эво Моралес подал в отставку 10 ноября из-за массовых протестов в стране, спровоцированных его переизбранием на президентский срок.

Позднее он заявил, что не намерен покидать страну. Однако местные СМИ сообщают о том, что личный самолёт Моралеса запрашивал разрешения у других государств на пролёт через их территорию. Лидер акций протеста заявил, что полиции выдан ордер на арест президента.