Моралес сообщил, что вылетает из Боливии в Мексику

Подавший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес вылетает в Мексику. Об этом он заявил в "Твиттере".
— Братья и сёстры, я вылетаю в Мексику. Благодарю за бескорыстие правительство этой братской страны, которое предоставило убежище, чтобы спасти наши жизни, — написал Моралес, добавив, что в вернётся в Боливию с новой энергией и силами.
Ранее стало известно, что Мексика предоставила Моралесу убежище.
Напомним, лидер Боливии Эво Моралес подал в отставку 10 ноября из-за массовых протестов в стране, спровоцированных его переизбранием на президентский срок.
Позднее он заявил, что не намерен покидать страну. Однако местные СМИ сообщают о том, что личный самолёт Моралеса запрашивал разрешения у других государств на пролёт через их территорию. Лидер акций протеста заявил, что полиции выдан ордер на арест президента.
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