Жительница Камчатки незаконно прописала 62 иностранцев у себя дома

Теперь ей грозит тюремный срок до трёх лет по статье о фиктивной постановке на учёт иностранных граждан.

Жительницу Петропавловска-Камчатского обвиняют в фиктивной постановке на учёт 62 иностранных граждан, сообщает "Кам24".

Так, 38-летняя женщина в период с 2017 по 2018 год незаконно прописывала иностранцев за материальное вознаграждение. Для этого она составляла и направляла в Управление по вопросам миграции УМВД уведомления о прибытии иностранных граждан, зная, что фактически жилое помещение им предоставляться ею не будет и эти люди не будут проживать по указанным ею адресам.

Всего женщина прописала 62 иностранцев, теперь ей грозит тюремный срок до трёх лет по статье о фиктивной постановке на учёт иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации.