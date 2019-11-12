Пьяный мужчина открыл стрельбу по прохожим на Украине

9

<p>Задержанный преступник. Фото © Патрульная полиция Украины</p>

Нетрезвый мужчина открыл стрельбу по прохожим на Олимпийской улице в Мариуполе подконтрольной Киеву Донецкой области. Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.

По информации издания, пьяный молодой человек гулял по улице с ножом. Подозрительного мужчину заметил патрульный. Когда полицейский сделал ему замечание, злодей достал похожий на пистолет предмет и стал стрелять.

<p>Обезвредивший преступника полицейский Андрей Высоцкий. Фото © Патрульная полиция Украины</p>

Полицейский вызвал на место подмогу. Пока коллеги добирались до него, он смог сам обезвредить злоумышленника.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×