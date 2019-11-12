СМИ: Глобальное потепление может сделать Россию "снова великой"

По мнению израильского издания, большие запасы углеводородов, появление новых морских торговых маршрутов из Европы в Азию и расширение площади пригодных для сельхоздеятельности земель укрепят статус России на мировой арене.

Нарастающий климатический кризис и грядущее с ним глобальное потепление может существенно изменить расстановку сил на международной арене и сделать Россию "снова великой", одновременно повысив её влияние, убеждены журналисты старейшей израильской газеты Haaretz.

Первым аргументом в пользу теории о том, что буквально с каждым градусом Россия становится всё более великой, издание называет солидные запасы углеводородов, которые хранятся под ледниками Северного полярного круга — около 30% запасов природного газа и 13% нефти. Не считая залежей редких минералов и руд, которые по мере таяния ледников становятся всё более доступными.

Вторым важным источником российского влияния журналисты называют появление новых морских торговых маршрутов из Европы в Азию, которые будут почти на 20% короче тех, что пролегают через Суэцкий и Панамский каналы. Первый, например, может лишиться до двух третей от нынешнего потока.

Ещё одним преимуществом для России от глобального потепления, по мнению автора статьи, станет расширение площади пригодных для сельхоздеятельности земель, что позволит повысить объёмы продукции на 0,9%, при этом в Западной Европе ожидается спад в 2,9%, а в Индии — 2,6%.

Отмечается, что Россия готовится к борьбе за арктический регион и существенно увеличила как гражданское, так и военное присутствие в регионе — с 2012 года здесь построено и отремонтировано 475 объектов, а к концу 2020 года будут развёрнуты комплексы С-400.