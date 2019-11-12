В МЧС рассказали, как не провалиться под лёд

Его прочность можно определить визуально: лёд голубого цвета — крепкий, белый — в два раза менее прочный, а серый, матово-белый или с желтоватым оттенком — вовсе опасный.

Выходить на ещё не окрепший лёд крайне опасно для жизни, толщина льда должна быть не менее десяти сантиметров, предупреждает МЧС России.

Спасатели советуют принимать решение о выходе на лёд, только точно зная его толщину. Безопасной считается толщина не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в солёной.

Лёд непрочен в местах с быстрым течением, бьющими ключами и стоковыми водами, а также рядом с деревьями, кустами и камышами. Его прочность можно определить визуально: лёд голубого цвета крепкий, белый — в два раза менее прочный, а серый, матово-белый или с желтоватым оттенком — вовсе опасный.

В МЧС также рекомендуют не выходить на лёд в тёмное время суток, а также при плохой видимости — в туман, снегопад или дождь. При этом нельзя проверять лёд на прочность, ударяя ногой. Во время рыбалки запрещается пробивать много лунок на небольшой площади, а также собираться на льду большими группами. Каждому рыболову необходимо иметь спасательное средство, например, длинную палку или верёвку.

При движении по льду на лыжах следует воспользоваться уже проложенной лыжнёй, а при её отсутствии снять петли лыжных палок с кистей рук. Рюкзак или ранец следует повесить только на одно плечо.

Провалившись под лёд, нельзя поддаваться панике, делать резкие движения. По возможности нужно стабилизировать дыхание, постараться раскинуть руки и зацепиться за кромку льда. Затем следует осторожно лечь грудью на край полыньи и забросить на лёд сначала одну, а потом другую ногу.

Если лёд выдержал, необходимо, перекатываясь, медленно ползти к берегу в ту сторону, откуда пришли, так как лёд в том месте уже испытан на прочность. Спасённому из воды ни в коем случае нельзя давать алкоголь, заключили спасатели.