Отец и дочь изнасиловали женщину и бросили её умирать в пустыне в Калифорнии

В Калифорнии 54-летний мужчина и его 22-летняя дочь похитили и изнасиловали женщину, а затем бросили её умирать в пустыне. Об этом пишет Fox News.

По данным издания, перемотанную скотчем женщину обнаружили в калифорнийской пустыне военные, прочёсывавшие окрестности около базы ВВС Эдвардс.

Преступление было совершено 30 октября. Отец и дочь выкрали женщину из её дома в Лас-Вегасе и под дулом пистолета отвезли в Калифорнию, где удерживали неделю, после чего оставили в пустыне. При этом злоумышленники знали потерпевшую.

Обоим преступникам предъявлено обвинение по семи пунктам: похищение, изнасилование, ограбление, покушение на убийство и три случая ограбления банкомата.