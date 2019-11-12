Трамп запретил публикацию заявлений об инциденте в Керченском проливе

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Фото © Flickr / Gage Skidmore

Об этом рассказал бывший советник экс-спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон.

Президент США Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года, заявил бывший советник экс-спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон. Стенограмма его выступления на заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе нижней палаты конгресса была опубликована 11 ноября.

30 октября Андерсон выступил на закрытом заседании, посвящённом расследованию по поводу импичмента Трампа. По его словам, Госдепартамент подготовил заявление о ситуации в Керченском заливе, в то время как Белый дом запретил его публикацию.

— Сотрудники в Белом доме высокого ранга заблокировали его (заявления. — Прим. Лайфа) публикацию, — сказал Андерсон.

По его словам, он немедленно отправил сообщение об этом инциденте на тот момент спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру.

Андерсон рассказал, что узнал о таком решении из телефонного звонка. Он предположил, что такие действия могли быть предприняты для того, чтобы "получить больше информации".

Это была очень сложная ситуация. Не вполне было ясно, находились ли корабли в международных водах, — пояснил экс-советник Волкера.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили границу России рядом с Керченским проливом. Российские пограничники остановили корабли и задержали моряков, в ходе допроса они признались в совершении провокации. Граждане Украины были освобождены в сентябре в рамках взаимного обмена с Россией.

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