Трамп запретил публикацию заявлений об инциденте в Керченском проливе

Об этом рассказал бывший советник экс-спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон.

Президент США Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года, заявил бывший советник экс-спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон. Стенограмма его выступления на заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе нижней палаты конгресса была опубликована 11 ноября.

30 октября Андерсон выступил на закрытом заседании, посвящённом расследованию по поводу импичмента Трампа. По его словам, Госдепартамент подготовил заявление о ситуации в Керченском заливе, в то время как Белый дом запретил его публикацию.

— Сотрудники в Белом доме высокого ранга заблокировали его (заявления. — Прим. Лайфа) публикацию, — сказал Андерсон.

По его словам, он немедленно отправил сообщение об этом инциденте на тот момент спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру.

Андерсон рассказал, что узнал о таком решении из телефонного звонка. Он предположил, что такие действия могли быть предприняты для того, чтобы "получить больше информации".

— Это была очень сложная ситуация. Не вполне было ясно, находились ли корабли в международных водах, — пояснил экс-советник Волкера.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили границу России рядом с Керченским проливом. Российские пограничники остановили корабли и задержали моряков, в ходе допроса они признались в совершении провокации. Граждане Украины были освобождены в сентябре в рамках взаимного обмена с Россией.