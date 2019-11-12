Не менее 15 человек погибли при столкновении поездов в Бангладеш

По меньшей мере 15 человек погибли и около 30 пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов в округе Брахманбария в Бангладеш. Об этом пишет Синьхуа" со ссылкой на начальника местной полиции.

По данным правоохранителей, ЧП произошло 12 ноября около 02:00 (23:00 11 ноября мск) примерно в 109 километрах от столицы страны Дакки.

Torna Nishitha and Udayan Express collide at Kasbah in Brahmanbaria so far 15 bodies have been found.

O Allah, bless the slain of Paradise pic.twitter.com/u5v01wrIMG — Zubaer Ahmed (Silant Boy) (@ZubaerAhamed10) November 12, 2019

Других подробностей пока не приводится, обстоятельства и причины трагедии выясняются. Число погибших может возрасти, поскольку многие люди все еще находятся в ловушке под поврежденными вагонами.