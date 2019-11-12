Экс-президент США Джимми Картер второй раз за месяц попал в больницу

Экс-президент США Джимми Картер был госпитализирован в Атланте с целью прохождения процедур по снижению внутричерепного давления. Об этом сообщает The Carter Center.
— Бывший президент США Джимми Картер был помещён в больницу при Университете Эмори, — говорится в сообщении.
21 октября 95-летний Картер попал в больницу с переломом костей таза после того, как упал у себя дома. В мае же он был госпитализирован с переломом шейки бедра.
Картер был президентом США с 1977 по 1981 год.
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