Россиянка спрятала под корсетом килограмм ртути и пыталась вывезти в Китай

Сотрудники таможни в пункте пропуска через границу Покровка — Жаохэ в Хабаровском крае нашли под одеждой у туристки почти килограмм ртути, которую она пыталась провезти в Китай, сообщает Хабаровская таможня.

— Хабаровские таможенники вместе с сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю обнаружили у туристки 886 граммов ртути. Она пыталась вывезти ядовитое вещество в Китай под одеждой через пункт пропуска Покровка Бикинского района, — отмечается в сообщении.

17 стеклянных пузырьков с ртутью женщина прятала на теле под корсетом. Опасное вещество таможенники нашли при проведении досмотра туристки. По её словам, ртуть она везла в Жаохэ для продажи. О том, что провозить ядовитые вещества через границу нельзя, россиянка знала, поэтому использовала корсет в качестве тайника.

Как подчеркнули в ведомстве, в практике Хабаровской таможни это первый случай контрабанды товаров такого рода. Материалы по контрабанде ртути переданы в УФСБ РФ для принятия процессуального решения. Максимальное наказание за это преступление — лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до миллиона рублей.