Пластинка с обложкой от Бэнкси была продана за рекордную сумму

В 2002 году норвежские музыканты отправили 100 своих пластинок художнику с предложением расписать их в авторском стиле.

Обложка дебютной виниловой пластинки норвежского музыкального дуэта Royksopp, автором которой выступил известный уличный художник под псевдонимом Бэнкси, была продана за внушительную сумму, ставшую своеобразным рекордом. Об этом сообщает портал NME.

Как следует из данных портала Discogs, пластинка была продана за 10 256 долларов США, что делает её самым дорогим из проданных на площадке лотов. Отмечается, что ранее аналогичный винил был продан за 6292 доллара.

По данным издания, в 2002 году музыканты отправили сотню своих пластинок Бэнкси с предложением расписать их в авторском стиле. Художник согласился и создал собственный трафарет, на котором изображено название коллектива и пиксельные верхушки деревьев.

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