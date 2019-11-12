СМИ: Пивовары просят отменить ограничения по крепости их продукции

Такие стандарты ограничивают конкуренцию в рамках Всемирной торговой организации, считают производители пивных напитков.

Производители пива предлагают исключить ограничения по крепости пивных напитков из технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает газета "Известия" со ссылкой на материалы рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.

Производители предложили разрешить изготовление пивных напитков крепче установленных сейчас семи градусов. Представители Союза производителей алкогольной продукции отмечают, что такие ограничения препятствуют ввозу в Россию более крепких видов пива. Они также отмечают, что такие стандарты ограничивают конкуренцию в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

Члены союза также рассказали изданию, что возможные изменения в регламенте уже были вынесены на обсуждение рабочей группы при Минфине. В пресс-службе ведомства подтвердили эту информацию, но отметили, что предложения о внесении корректировок пока не поступало.

Согласно действующему законодательству пивные напитки являются алкогольной продукцией с содержанием этилового спирта, образованного в процессе брожения пивного сусла, в объёме не более 7%.

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