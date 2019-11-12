В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу на свадьбе

Полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу на севере Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД РФ по Москве.

— В 03:15 поступило сообщение о хулиганских действиях по адресу Ленинградское шоссе, д. 134. Прибыв на место, полицейские установили, что мужчина произвёл вверх несколько выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия. Правонарушитель задержан, никто не пострадал, — приводит агентство слова собеседника в ведомстве.

Отмечается, что стрельбу устроил во время свадебных гуляний один из гостей.