Спящего мужчину случайно похоронили заживо на стройке

Рабочие, строившие эстакаду в городе Коимбатур индийского штата Тамилнад, не заметили спящего мужчину и завалили его песком. Об этом пишет The New Indian Express.

Инцидент произошёл 7 ноября, когда около строящейся эстакады насыпали почву, в которой собирались высадить растения. Заваленного человека нашли через два дня, когда грунт стали разравнивать.

На месте откопали тело 40-летнего мужчины, около которого лежали бутылки из-под спиртного. Личность погибшего на данный момент не установлена.

В полиции не исключают, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. По другой версии, его сначала убили, а затем спрятали тело под эстакадой.