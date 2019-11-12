Витас спел романтическую песню шаурме — видео

Видеозапись, снятая где-то около торговой точки, хоть и не выглядит как высокобюджетный проект, тем не менее не лишена смысла и сюжета.

Некогда крайне популярный российский певец Виталий Грачёв, более известный публике как Витас, порадовал своих поклонников новым романтическим треком, который целиком и полностью был посвящён одному конкретному блюду.

Видеозапись, снятая где-то около торговой точки, хоть и не выглядит как высокобюджетный проект, тем не менее не лишена смысла и сюжета — сперва главный герой в лице Витаса, затаив дыхание, ждёт, пока шаурмастер приготовит блюдо специально для него, а затем с очевидным удовольствием пробует его.

Всё это время на фоне играет знакомая многим россиянам песня Dan Balan "Лишь до утра" с немного изменённым содержанием — вместо ключевой строчки звучит "лишь шаурма".

Видеозапись вызвала бурное обсуждение в комментариях исполнителя, некоторые предположили, что музыкант с таким трепетом поёт об уличном блюде из России, поскольку сам он зачастил с поездками в Китай, где приобрёл множество фанатов.