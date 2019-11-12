В США гимнастка сломала позвоночник на тренировке и умерла

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Фото © Instagram / scsu_owls

По неподтверждённым данным, девушка получила травму позвоночника, когда упала со штанги.

В американском штате Коннектикут скончалась 20-летняя гимнастка после того, как она получила травму во время тренировки. Об этом сообщает FoxNews со ссылкой на университет, в котором училась девушка.

По данным издания, девушка сломала позвоночник во время тренировки 8 ноября, а два дня спустя она скончалась.

Томас Альберти, бывший тренер Коулман, рассказал изданию Hartford Courant, что девушка получила травму после того, как упала с гимнастической штанги. Он назвал это "неожиданным несчастным случаем с трагическим результатом".

Ранее во время тренировки скончался 27-летний австралийский боксёр.

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