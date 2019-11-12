Saudi Aramco: Добыча нефти в России — одна из самых дорогих в мире

Самая низкая себестоимость добычи нефти в Кувейте и Саудовской Аравии — по 17 долларов за баррель.

Компания Saudi Aramco оценила себестоимость российской нефти как одну из самых дорогих в мире. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

По данным экспертов, цена российской нефти находится в верхней части спектра — 42 доллара за баррель на суше и 44 доллара за баррель на море. Отмечается, что дороже, чем в России, добыча нефти в Казахстане, на сухопутных проектах в США, в Индии, Китае, Азербайджане и офшорах в Анголе и Таиланде.

Самая низкая себестоимость добычи нефти в Кувейте и Саудовской Аравии — по 17 долларов за баррель.

Эксперты рассчитывали так называемую безубыточную цену нефти, при которой добыча является допустимо рентабельной.