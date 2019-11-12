Сегодня в Москве будет облачно с прояснениями, возможны осадки

Ветер юго-западный, западный, 6–11 м/с, атмосферное давление будет слабо расти и составит 752 мм ртутного столба.

Наступивший вторник, 12 ноября, принесёт гостям и жителям российской столицы облачную погоду с прояснениями и возможными осадками, об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днём в Москве столбики термометров поднимутся до +5...+7 °С, в Подмосковье до +3...+8 °С. В ночь на вторник ожидается похолодание до –1 и –2 °С соответственно.

Ветер юго-западный, западный, 6–11 м/с, атмосферное давление будет слабо расти и составит 752 мм ртутного столба.

Самая тёплая погода в этот день была зарегистрирована в 2010 году: +9,3 °С, температурный антирекорд был поставлен в 1951-м, тогда столбики термометров показывали –21,1 °С. Год назад было –6,9 °С.

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