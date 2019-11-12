Ростовский альфонс обещал женщинам свадьбу и обирал их до нитки

Злоумышленник представился одной из жертв отцом-одиночкой, руководящим строительной компанией.

В Ростовской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк рассказала, что злоумышленник познакомился с ростовчанкой. Он представился отцом-одиночкой, руководящим строительной компанией. Покорив новоиспечённую подругу, он предложил скрепить союз браком.

— Получив согласие, мужчина убедил потерпевшую продать квартиру, а на полученные деньги построить их общий дом. В подтверждение серьёзности намерений он привозил женщину на строящийся объект, который ему не принадлежал, — сообщила Волк.

Всего потерпевшая за год передала "руководителю компании" более шести миллионов рублей. Предположительно, подозреваемый мог совершить ещё три таких преступления.

В отношении мужчины возбуждено дело по статье "Мошенничество". Обманщик арестован.