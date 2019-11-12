Американские СМИ рассказали, как Гитлер случайно превратил Россию в сверхдержаву

В мае 1945 года Британия была сломлена, Франция — разграблена, а немцы смотрели, как гусеницы советских танков скрипят по берлинским развалинам.

Адольф Гитлер бредил идеей превращения России в гигантскую колонию Германии, но в итоге его действия привели к подчинению Москве части его собственной страны и превращению СССР в сверхдержаву, сообщает американский журнал National Interest.

Издание отмечает, что 22 июня 1941 года четыре миллиона нацистских солдат хотели увидеть кремлёвские башни, а вместо этого запустили цепь событий, до сих пор характеризующих сегодняшний мир.

По словам журналистов, до вторжения фашистов даже в Британии и США не верили, что Москва сможет пережить блицкриг Гитлера, но в мае 1945 года именно Британия была сломлена, Франция — разграблена, а немцы смотрели, как гусеницы советских танков скрипят по берлинским развалинам. Именно Россия, подчёркивает журнал, подобно окровавленному, но победившему боксёру, всё же устояла на ногах и стала сверхдержавой.

Впрочем, добавляет издание, если бы не атака Гитлера, Советский Союз никогда бы не получил власть над его "Европейской империей". Румыния, Венгрия и Болгария, объединившиеся с Германией в "крестовом походе против большевизма", были также разгромлены Красной армией, и впоследствии у них установилась коммунистическая власть. К этому блоку присоединились и освобождённые от нацистов Польша и Чехословакия.

Журналисты уверены, что без вторжения фашистов границы современной Российской Федерации также стали бы другими. Так, Восточная Пруссия, на бывшей территории которой сейчас располагается российская Калининградская область, была бы частью Германии.

В заключение автор статьи отмечает, что в 1939 году мир был многополярным и множество государств в нём конкурировали за власть, но к 1945 году было только две сверхдержавы: СССР и США, а прочие претенденты были разбиты, захвачены или обессилены.