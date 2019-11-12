В Приморье возбудили уголовное дело за контрабанду бивней мамонта и лап животных

Пограничники настигли контрабандистов, когда те пытались пересечь границу и уже преодолели инженерные сооружения.

В Приморье возбуждено уголовное дело против россиянина и двух иностранцев, которые пытались вывезти за границу бивни мамонта, а также отрезанные лапы других животных в большом количестве. Об этом сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ России по Приморскому краю.

Сперва были задержаны двое иностранцев, которые с частью браконьерского груза пытались пересечь госграницу. Пограничники настигли контрабандистов, когда те уже преодолели инженерные сооружения. При себе у них было обнаружено 44 лапы гималайского медведя, а также 2 лапы амурского тигра.

Позже были выявлены сообщники задержанных из Уссурийска, дома у которых, а также в арендованном гаражном боксе были найдены ещё 198 лап медведя, две части бивня мамонта и четыре пакета с частями тел неустановленных животных.

В отношении иностранцев было возбуждено уголовное дело за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, а также незаконное пересечение государственной границы. Разбирательство продолжается.

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