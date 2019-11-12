В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока

Согласно подсчётам парламентария, принятие этой меры обойдётся государству в 16,2 миллиарда рублей.

Глава Комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил для жителей ДФО вернуть пенсионный возраст к отметке 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Об этом сообщают "Известия".

По словам депутата, он уже подготовил законопроект и направил его в правительство.

— Мы считаем, что ДФО — особая территория с суровыми климатическими условиями. Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация, — отметил Харитонов.

Парламентарий считает, что снижение пенсионного возраста способно увеличить мотивацию граждан. По его подсчётам, принятие этой меры обойдётся государству в 16,2 миллиарда рублей. Необходимость изменений Харитонов обосновывает невысокими зарплатами, недостаточной покупательной способностью и низким уровнем продолжительности жизни.

Как отметил вице-премьер Константин Чуйченко, в нарушение требований статьи Бюджетного кодекса РФ источник и порядок финансирования нового вида расходных обязательств не определены.