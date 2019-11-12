51 ребёнок пострадал при нападении мужчины с едким веществом на детсад в Китае

По информации местных властей, отравление также получило три воспитателя. Подозреваемый задержан.

Не менее 51 ребёнка и трёх сотрудников детского сада в провинции Юньнань на юго-западе Китая пострадали в результате распыления неизвестным человеком едкого вещества в дошкольном учреждении. Состояние двух человек оценивается как тяжёлое, хотя угрозы жизни нет, отметили врачи.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошел днём 11 ноября в городе Кайюане. По данным местной полиции, злоумышленник пробрался в детсад и распылил каустическую соду (гидроксид натрия. — Прим. Лайфа).

По горячим следам подозреваемый был задержан в течение часа после происшествия. Им оказался 23-летний местный житель. По предварительным данным, молодой человек решился на преступление "из мести обществу".