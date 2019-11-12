СМИ рассказали о секретном проекте Google по сбору личных данных пользователей

Американская корпорация Google намерена покорить рынок медицинских услуг в США и для этого более года втайне собирала медицинские данные миллионов американцев. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По сообщениям журналистов, IT-гигант объединился с компанией Ascension, которой принадлежит более 2,6 тысячи различных медицинских объектов в США: больницы, кабинеты профильных специалистов и прочее. В рамках совместного проекта под названием Project Nightingale Google получил доступ к медицинским данным миллионов американцев в 21 штате.

Так, специалистам Google (около 150 человек) стали известны результаты анализов, данные о госпитализации, истории болезней, диагнозы вместе с именами и датами рождения пациентов. Причём ни они сами, ни даже их лечащие врачи не знали и тем более не давали согласия на обработку этих данных.

По информации издания, такое значительное количество данных потребовалось Google для разработки нового программного обеспечения, которое смогло бы самостоятельно предлагать пользователям корректировку программы их лечения.

Отмечается, что отдельные сотрудники Ascension задавались вопросом о некоторой неэтичности подобного способа сбора и передачи чужих данных, однако законы США позволяют делиться подобной информацией, если она способствует улучшению процесса оказания медпомощи.

Сами вышеназванные компании отреагировали на публикации, выпустив пресс-релизы, в которых подчеркнули полное соблюдение американских законов и заверили, что передаваемые данные охраняются как следует.