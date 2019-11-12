В Подмосковье двух мужчин задержали за серию ограблений таксистов

Общий ущерб от действий злоумышленников оценивается в 200 тысяч рублей. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

В подмосковном Раменском полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении нескольких разбойных нападений на водителей такси. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

— Установлено, что злоумышленники в ночное время заказали такси для поездки в деревню Михайловская Слобода. По прибытии на место назначения пассажиры напали на водителя, стали душить его и, угрожая ножом, потребовали отдать денежные средства и мобильный телефон, — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что задержанные являются гражданами одного из государств Средней Азии. Одному из них — 33 года, а другому — 20 лет. По данным следствия, злоумышленники причастны к шести аналогичным случаям ограблений таксистов. Общий ущерб от их деятельности составил 200 тысяч рублей. Имущество было возвращено законным владельцам.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.