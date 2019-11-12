Два человека погибли в результате взрыва у посольства Ливана в Дамаске

По крайней мере два человека погибли и ещё шестеро получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва неподалёку от ливанского посольства в Дамаске. Об этом сообщает агентство Sana.

Атакованное здание было гражданским, оно расположено в районе, где также находятся Университет Дамаска и несколько зарубежных посольств.

Как видно на кадрах, в результате взрыва здание было сильно повреждено, обломками здания засыпало стоявшие перед ним автомобили, в домах напротив выбило окна. Кто стоит за нападением — не сообщается.

Ранее стало известно, что на северо-востоке Сирии в результате серии взрывов погибло не менее семи человек.