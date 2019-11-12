"Росконтроль" внёс в чёрный список два подсолнечных масла

Производитель указал на этикетке ложную информацию о том, что продукция относится к высшему сорту.

Эксперты "Росконтроля" проверили рафинированное дезодорированное подсолнечное масло семи брендов и назвали лучший продукт. В лаборатории для проведения тестов отправились образцы: "Каролина", "Благо", "Россиянка", "Слобода", "Затея", "Селяночка" и Mr Ricco.

Подсолнечные масла "Каролина" и "Селяночка" попали в чёрный список из-за недостоверной информации. На этикетках заявлено, что продукты относятся к высшему сорту, хотя в действительности оба масла первого сорта. Как пояснили эксперты, образцы не такие свежие, как утверждают производители.

Ещё два образца, "Россиянка" и "Затея", попали в список товаров с замечаниями: по органолептическим показателям они не являются рафинированными дезодорированными маслами, как написано на упаковке. Оба образца имеют лёгкий привкус подсолнечника, которого у дезодорированных масел быть не должно.

По итогам исследования к покупке рекомендованы образцы "Благо", "Слобода" и Mr Ricco. Они относятся к высшему сорту и изготовлены по ГОСТу. Больше всего баллов получило рафинированное дезодорированное масло "Слобода" — 73 из 100, Mr Ricco присвоен 71 балл, а образцу "Благо" — 69.

Ранее в чёрный список "Росконтроля" попало сгущённое молоко двух марок. Оказалось, что данные образцы вообще нельзя назвать сгущёнкой.