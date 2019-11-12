Врачи предупредили о риске развития диабета из-за сладкого на пустой желудок

По словам специалистов, важно следить за уровнем инсулина крови для профилактики раннего развития заболевания.

Употребление сладостей на пустой желудок повышает риск возникновения сахарного диабета. Об этом агентству "Москва" рассказал врач-эндокринолог государственной клинической больницы № 52 столичного департамента здравоохранения Яна Соловьёва.

— ... утром чувствительность наших тканей к инсулину самая низкая, поэтому вреда от неправильной еды меньше. Но есть быстрые углеводы можно только после еды (сначала завтрак, потом сладости). Если желудок пустой, то быстрые углеводы быстро всасываются, на них выделяется инсулина больше, чем надо. Если в желудке уже есть еда, этого не происходит — таким образом мы сохраняем выработку своего инсулина, — отметила специалист.

Врач-эндокринолог подчеркнула, что сохранение выработки инсулина важно для профилактики раннего развития сахарного диабета. Количество бета-клеток, которые синтезируют инсулин, заложено генетически. Работая, они отмирают. Если держать выработку инсулина на уровне, не возникнет их перерасход.

О падении уровня инсулина в крови в течение дня могут говорить такие симптомы, как слабость и головокружение после приёма сладостей. В таком случае следует обратиться к врачу.

— Если в течение дня здоровый человек чувствует усталость, упадок сил, головокружения, которые проходят после приёма сладкой пищи, например шоколадки или конфетки, это свидетельствует о падении уровня инсулина в крови. Человек, замечающий за собой такое, должен есть не реже раза в 2,5–3 часа, — добавила Яна Соловьёва.

Как сообщал Лайф, французские учёные нашли взаимосвязь между потреблением сладких напитков и возникновением онкологических заболеваний.