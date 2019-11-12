Тюменец подал в суд на детсад за отказ принять его сына без пробы Манту

В администрации посоветовали родителям перевести ребёнка на "дошкольное образование без посещения учреждения".

Житель Тюмени подал судебный иск на детский сад № 158, куда после летних каникул не пустили его сына из-за отказа делать манту. Александр Лобов в разговоре с Лайфом выразил надежду на то, что суд поставит жирную точку в этом остром вопросе, который не даёт покоя многим родителям.

— Ответчиками в административном иске назначил муниципальное дошкольное учреждение детский сад № 158 и областную прокуратуру. Насколько я знаю, это первый такой прецедент в Тюменской области, когда разбирательство по острой для многих молодых родителей теме — туберкулинодиагностика детей в детсадах в виде пробы Манту, а в школах — диаскинтест — доходит до суда, — говорит отец.

Александр пояснил, что его сына так и не пустили в дошкольное учреждение. Ребёнок сидит дома с матерью. Жалобы на детсад, которые родители отправили тюменскому детскому омбудсмену Андрею Степанову, остались без ответа.

— Вчера звонил помощнику уполномоченного по правам ребёнка в РФ, она сказала, ответ отправлен почтой России ещё 2 октября, хотя в жалобе у меня была написана просьба отправить ответ на мой емэйл, — добавил собеседник Лайфа.

Лайф рассказывал, что Лобовы предоставили в дошкольное учреждение справку от педиатра о том, что ребёнок здоров и может посещать детсад. Несмотря на это, принимать мальчика отказались. В садике предложили "получать дошкольное образование без посещения учреждения".