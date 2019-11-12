В подъезде жилого дома в Новокузнецке нашли ПЗРК

По данным полиции, оружие опасности не представляло, идёт розыск владельца переносного зенитно-ракетного комплекса.

В Новокузнецке полиция устанавливает обстоятельства попадания переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) в подъезд одного из жилых домов на улице Энтузиастов. На лестничной площадке местными жителями был обнаружен предмет, похожий на это оружие. Судя по имеющимся маркировкам, это ПЗРК "Стрела-2М".

— На место происшествия в Новокузнецк на улицу Энтузиастов прибыло инженерно-техническое отделение ОМОН. Сапёры установили, что данный предмет не представляет угрозы. Находка была передана следственно-оперативной группе, дальнейшая работа проводится органами внутренних дел, — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального управления Росгвардии.

В полиции отметили, что, по данным взрывотехников, оружие опасности не представляло.

Отметим, ПЗРК "Стрела-2М" предназначен для поражения воздушных целей на средних, малых высотах, а также низколетящих объектов.

Как сообщал Лайф, ранее по делу убитого экс-мэра Киселёвска в Кемеровской области прошли масштабные следственные мероприятия, в ходе которых найден схрон с оружием.