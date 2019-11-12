ОНФ выявил нарушения при оказании помощи пострадавшим от паводка в Приангарье

Для контроля за выполнением поручений президента опрошено 305 человек из 15 населённых пунктов.

Почти 70% жителей подтопленных территорий Иркутской области заявили, что не знают, где можно получить помощь, восстановить документы и проконсультироваться. Ещё 90% заявили о проблемах с выплатой компенсаций. Такие данные получил Общероссийский народный фронт после двухмесячного мониторинга оказания помощи пострадавшим от паводка.

Для контроля за выполнением поручений президента России Владимира Путина по оказанию помощи создали мониторинговую группу ОНФ, которая опросила 305 человек в 15 пострадавших населённых пунктах.

Из-за низкой информированности жители вынуждены обращаться к платным адвокатам, чтобы получить положенные компенсации или жилищный сертификат. Региональная исполнительная власть не справилась с выполнением президентского поручения об информировании пострадавших, считают представители ОНФ. В большинстве обследованных населённых пунктов отсутствует мобильная связь и Интернет, поэтому информации, размещённой на сайте областного правительства, явно недостаточно для оповещения граждан.

— Проблемы связаны с тем, что не выполнено поручение президента. Я говорю о низком уровне информированности населения с первых дней. Люди не знали, куда идти, что делать, по каким инстанциям необходимо пройти для того, чтобы получить определённую справку, жилищный сертификат, сертификат на капитальный ремонт, — заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Сергей Апанович.

Так, в посёлке Соляная 86-летняя жительница Мархабат Насыбуллина подала заявление на проведение оценки ущерба имуществу ещё в августе, но представители комиссии так и не приехали. Родственники женщины наняли адвокатов, чтобы получить компенсации через суд. В посёлке Вознесенский два раза теряли документы в поселковой администрации. Там же один из жителей рассказал активистам ОНФ, что не смог получить компенсацию за утерю урожая, потому что не получилось зафиксировать ущерб из-за отсутствия фотоаппарата. В Пороге местной жительнице отказали во всех компенсациях и выплатах под предлогом затопления дома грунтовыми водами.

Областные власти устранились от решения сложной проблемы ремонта муниципального жилья. Чиновники утверждают, что деньги на ремонт выделят не раньше весны следующего года. То есть жители будут зимовать в домах с глубокими трещинами, треснувшими печами, проваленными полами, разрушающимся фундаментом.

Ранее Лайф сообщал, что количество погибших при летних паводках в Приангарье возросло до 26 человек.