Обкололи препаратами. Верке Сердючке стало плохо на съёмках новогоднего шоу

Артисту Андрею Данилко, выступающему под псевдонимом Верка Сердючка, стало плохо на съёмках новогоднего шоу. Украинский исполнитель побледнел, его часто бросало в пот, из-за чего пришлось сменить не один костюм. Об инциденте с Сердючкой рассказывает украинский таблоид Clutch.

После съемок Данилко ушел на несколько часов в гримерку. По словам представителя артиста, исполнителю пришлось вколоть препараты, чтобы нормализовать состояние.

Плохое самочувствие у Сердючки связано с блокадой сердца, из-за которой нарушается ритм.

При этом журналисты отмечают, что певец прибыл на съемки уже будучи бледным и в окружении охраны.