Лайф узнал о состоянии мальчика, выжившего после падения с девятого этажа

Четырёхлетний мальчик, который выжил после падения с девятого этажа в Москве, находится в стабильно удовлетворительном состоянии. Как стало известно Лайфу от источника в правоохранительных органах, малыш самостоятельно дышит.

Напомним, мальчик вместе с мамой и младшей сестрой выпал из окна многоэтажки на северо-востоке Москвы вчера.

Как ранее писал Лайф, 36-летняя женщина и девятимесячная девочка умерли на месте. Мать детей перед смертью позвонила в скорую и сообщила, что её ребёнок очень плохо себя чувствует. Приехавшим врачам она уже дверь не открыла. В момент трагедии отца дома не было. После известия о гибели супруги и дочки мужчине самому понадобилась медицинская помощь.