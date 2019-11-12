"Автодор" предложил штрафовать за зимнюю резину летом

Также компания считает, что нужно ограничить скорость движения зимой до 80 км\час.

Российские дороги получают 90% ущерба в зимний период. К таким выводам пришли в "Автодоре" по результатам проведённого исследования. Об этом сообщает RT. Согласно данным "Автодора", больше всего страдают дороги со скоростным режимом более 70 км/ч.

Действующие стандарты разрешают автовладельцам использовать шипованную резину 273 дня в году, но штрафов не предусматривают. Специалисты из "Автодора" предлагают сократить этот период в Центральном регионе России до 188 дней. Таким образом, по их мнению, уменьшится износ дорожного покрытия.

В других же регионах предлагается установить особые нормы, соответствующие их климатическим условиям.

Также "Автодор" предлагает установить максимальную скорость движения автомобилей зимой не выше 80 км/ч на дорогах всех типов. Эксперты считают, что это поможет сохранить дорожное покрытие.

— В Российской Федерации с достоверной точностью не оценена степень износа дорожных покрытий шипованными шинами, на основании чего не выработан единый подход к системе управления сохранностью дорожных покрытий, — заявили в "Автодоре".

В компании отметили, что ежегодно после зимней эксплуатации из бюджета необходимо выделять значительные средства на ремонт дорожного покрытия. За использование зимней резины вне установленного периода эксперты рекомендуют установить штраф, размер которого пока не уточняется.

Ранее Лайф рассказал, что с начала года расходы россиян на содержание автомобиля стали больше. В среднем затраты на техобслуживание, покупку бензина и штрафы ПДД увеличились на 22%.