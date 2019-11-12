В Гидрометцентре рассказали, почему термометры "обманывают"

Разница между показаниями прибора и восприятием температуры может составлять до 15 градусов.

Синоптики провели в разных странах эксперименты для выяснения того, как человек ощущает погоду. Об их итогах рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Оказалось, что ощущение погоды складывается из трёх факторов: температуры воздуха, влажности и скорости ветра. По словам синоптика, в зависимости от данных элементов, человеку может казаться жарче или холоднее на два-три градуса и даже на десять-пятнадцать градусов, чем показывает термометр.

— Например, если при температуре, близкой к нулю, идёт сильный дождь и наблюдается порывистый ветер, то человек ощущает такой дискомфорт, как будто на улице минус 13 градусов. У нас это называется эффективной температурой, — пояснил Вильфанд ТАСС.

Ранее сообщалось, что сегодня в Москве будет облачно с прояснениями, возможны осадки.