СК проверит сообщения о ранних преступлениях доцента-расчленителя

Несколько лет назад студентка заявляла, что Соколов избил её и угрожал изуродовать.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о том, что обвиняемый в убийстве девушки доцент СПбГУ Соколов ранее допускал "противоправное поведение" в отношении другой студентки, сообщается на сайте ведомства.

Бастрыкин отправил в Санкт-Петербург опытных криминалистов Главного управления криминалистики (криминалистического центра) Следственного комитета. Расследование дела продолжается.

Напомним, девятого ноября доцента СПбГУ Олега Соколова вытащили из Мойки. При нём был рюкзак, в котором обнаружили отрубленные женские руки. Позднее в его квартире нашли другие части расчленённого тела 24-летней аспирантки. В ходе допроса Соколов признал свою вину и раскаялся в содеянном. Во время суда после избрания меры пресечения у историка и случилась истерика.

Ранее Лайф сообщал, что депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник летом 2018 года жаловался на доцента СПбГУ Олега Соколова. Резник сообщил о двух инцидентах с участием Соколова: в одном случае тот накричал на человека, задавшего неудобный вопрос на его открытой лекции, в другом доцент якобы избил студентку и угрожал изуродовать, поднеся к её лицу горячий утюг.